لتمكينهم من أداء عباداتهم بسهولة.. وكالة المسجد النبوي تُكثف خِدْمَاتِها للمُصلين والزوار

وأفاد الدكتور الخضيري، خلال جولة ميدانية للاطلاع على سير الأعمال بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في استقبال الزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، أن الوكالة هيأت وسخرت كل الجهود لاستيعاب التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي، من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين، وتنسيق الجهود والمهام بينها وبين الجهات الأمنية في المسجد النبوي, كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة؛ حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة للزوار.