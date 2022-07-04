لجنة التظلمات بـ"أمانة الرياض" تستقبل 678 طلباً خلال النصف الأول من عام 2022

تفصيلاً، تلقت اللجنة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، 678 طلباً، تشمل 424 طلباً تحت الإجراء و254 طلباً مرفوضاً لعدم الاختصاص أو انقضاء الأجل المسموح به نظامياً.