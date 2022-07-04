لجنة التظلمات بـ"أمانة الرياض" تستقبل 678 طلباً خلال النصف الأول من عام 2022

استقبلت لجنة النظر في التظلمات والشكاوى بأمانة الرياض 678 طلباً خلال النصف الأول من عام 2022، وقامت بتصحيح الإجراءات المتخذة في 86 حالة.
تفصيلاً، تلقت اللجنة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، 678 طلباً، تشمل 424 طلباً تحت الإجراء و254 طلباً مرفوضاً لعدم الاختصاص أو انقضاء الأجل المسموح به نظامياً.
واتخذت اللجنة عدة قرارات بينها تأييد الإجراءات المتخذة في 313 حالة، وتصحيح الإجراءات في 86 حالة.
وتختص اللجنة ببحث التظلمات من الإجراءات والجزاءات والغرامات البلدية وتظلمات التراخيص البلدية والشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالترخيص البلدي.
وقدمت اللجنة عدة إرشادات للمستفيدين، بينها أن تقديم طلب التظلم يتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة، خلال 60 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة تقدمه لرفضه شكلياً وتحديث بيانات الرخصة التجارية لمعرفة العقوبات والمخالفات المالية.