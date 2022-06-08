لجنة المهن الاستشارية: سنزيد الحصة السوقية لقطاع الاستشارات الوطني

وأضاف أن اللجنة تمثل 67 نشاطاً استشارياً، وأن خطتها اشتملت على 6 أهداف استراتيجية هي: توطين وحوكمة القطاع، وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام والخاص والثالث، وزيادة الحصة السوقية للمكاتب الاستشارية الوطنية، ورفع كفاءة المكاتب الاستشارية للوصول إلى الاحترافية، كما صاغت اللجنة 37 مبادرة استراتيجية لتنفيذ تلك الأهداف، وفقاً لمستهدفات ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دوري للتأكد من كفاءتها.