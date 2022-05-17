لجنة عشوائيات جدة: إشعار حيي الرحاب والعزيزية بالإخلاء السبت المقبل

وبيّنت اللجنة أنه سيتم فصل الخدمات عن حي الجامعة في 28 مايو الحالي بعد أن تم إشعارهم بالإخلاء السبت الماضي؛ تمهيداً لبدء أعمال الإزالة في 4 يونيو المقبل، وفي حي الروابي سيتم إشعار السكان بالإخلاء في 28 مايو الحالي وفصل الخدمات سيكون في 4 يونيو المقبل، ومن ثم أعمال الإزالة في 11 يونيو، وفي حي المنتزهات سيتم إشعار السكان في 11 يونيو، وفصل الخدمات سيكون في 18 يونيو، وبدء أعمال الإزالة ستكون في 25 يونيو.