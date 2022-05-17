لجنة عشوائيات جدة: إشعار حيي الرحاب والعزيزية بالإخلاء السبت المقبل

كشفت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، عن أنه سيتم إشعار حيي الرحاب والعزيزية بالإخلاء، السبت المقبل، تمهيداً لفصل الخدمات الذي سيكون في 4 يونيو المقبل، ومن ثم البدء بأعمال الإزالة في 11 يونيو، كما سيتم فصل الخدمات عن حي مشرفة في 28 من شهر مايو الحالي بعد إنذارهم بالإخلاء السبت الماضي، وتبدأ أعمال الإزالة في 4 يونيو المقبل.
وأضافت اللجنة، أنه سيتم يوم السبت المقبل فصل الخدمات عن حيي بني مالك والورود بعد أن تم إنذارهم بالإخلاء في 7 مايو الحالي، فيما تبدأ أعمال الإزالة في 28 مايو الحالي.
وسيتم إنذار أهالي حي الربوة بالإخلاء في 11 يونيو المقبل، وفصل الخدمات سيكون في 18 يونيو، فيما تبدأ أعمال الإزالة في 25 يونيو.
وبيّنت اللجنة أنه سيتم فصل الخدمات عن حي الجامعة في 28 مايو الحالي بعد أن تم إشعارهم بالإخلاء السبت الماضي؛ تمهيداً لبدء أعمال الإزالة في 4 يونيو المقبل، وفي حي الروابي سيتم إشعار السكان بالإخلاء في 28 مايو الحالي وفصل الخدمات سيكون في 4 يونيو المقبل، ومن ثم أعمال الإزالة في 11 يونيو، وفي حي المنتزهات سيتم إشعار السكان في 11 يونيو، وفصل الخدمات سيكون في 18 يونيو، وبدء أعمال الإزالة ستكون في 25 يونيو.
كذلك سيتم إشعار سكان حي قويزة بالإخلاء في 25 يونيو، وسيتم فصل الخدمات في 2 يوليو، والبدء في أعمال الإزالة في 9 يوليو، كما سيتم البدء بإشعار سكان حيي العدل والفضل بالإخلاء في 16 يوليو، وفصل الخدمات سيكون في 23 يوليو، ومن ثم بدء أعمال الإزالة في 30 يوليو، كما سيتم إنذار حيي أم السلم وكيلو 14 الشمالي بالإخلاء في 30 يوليو، وفصل الخدمات في 6 أغسطس والبدء بأعمال الإزالة سيكون في 13 أغسطس.