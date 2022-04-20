لحفظ الحقوق.. منصة قوى تُدرج خدمة توثيق وإدارة العقود لقطاع العمل

وتتيح الخدمة إنشاء وتوثيق عقود الموظفين إلكترونياً، حيث يمكن للموظف بعد إنشاء العقد الوظيفي الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في "قوى" أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعدّ العقد موثقاً ومعتمداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسهم هذه الخدمة في حفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتساعد في توفير بيئة عمل مستقرة للموظف وتزيد إنتاجيته، إضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال عملية يسيرة تعتمد على التقنية وتسهّل الأرشفة والأتمتة، حيث يمكن عبر المنصة الاستفادة من الخدمة في توثيق العقود الورقية الجديدة والقديمة السارية، وكذلك توثيق عقود الموظفين في مدة التجربة وتحديد مدة التجربة في بنود العقد مع الأخذ في الحسبان الحد الأعلى للمدة كما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي.