لخدمة ضيوف الرحمن ..كيف يربط "جهاز الطب الاتصالي للسكتة الدماغية" مكة بالرياض؟

ويضم المستشفى الذي يقع بمقربة من المسجد الحرام، عدة أقسام، منها؛ قسم الأشعة، ويحتوي على جهاز الأشعة السينية والذي يعمل بالنظام الرقمي، وجهاز أشعة مقطعية متطور، وأجهزة حديثة للفحص بالموجات الفوق صوتية، وقسم المختبر لإجراء جميع الفحوصات المخبرية اللازمة للحالات الحرجة والطارئة، بالإضافة إلى قسم الصيدلية حيث يتوفر بها جميع الأدوية الحديثة التي تستخدم في الحالات الحرجة.