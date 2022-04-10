لخدمة ضيوف الرحمن ..كيف يربط "جهاز الطب الاتصالي للسكتة الدماغية" مكة بالرياض؟

يحتضن مستشفى أجياد التابع للتجمع الصحي بمكة المكرمة، على جهاز الطب الاتصالي للسكتة الدماغية، الذي يعمل على ربط المستشفى بالمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة.
ويتواجد بالمستشفى استشاري طب الأعصاب والجلطات الدماغية على مدار الساعة، ويتم التواصل معه لتقييم حالة المريض، والمساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جاهزية التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلاَ في مستشفى أجياد للطوارئ، لموسم رمضان المبارك، ومن أجل تقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوار بيت الله الحرام.
ويضم المستشفى الذي يقع بمقربة من المسجد الحرام، عدة أقسام، منها؛ قسم الأشعة، ويحتوي على جهاز الأشعة السينية والذي يعمل بالنظام الرقمي، وجهاز أشعة مقطعية متطور، وأجهزة حديثة للفحص بالموجات الفوق صوتية، وقسم المختبر لإجراء جميع الفحوصات المخبرية اللازمة للحالات الحرجة والطارئة، بالإضافة إلى قسم الصيدلية حيث يتوفر بها جميع الأدوية الحديثة التي تستخدم في الحالات الحرجة.