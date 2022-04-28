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لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.. رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

للتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.. كان في استقباله أمير المنطقة
لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.. رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شريف
واس
واس

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شبهاز شريف إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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المسجد النبوي

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