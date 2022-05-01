لقطات من أيام زمان.. صورة كاملة لـ"احتفال أهالي جدة بالعيد قبل 70 عامًا"

كانت الحياة الاجتماعية في مدينة جدة قبل 70 عامًا بسيطة جدًا، فالجميع بمختلف مستوياتهم الاجتماعية يفرحون بقدوم العيد كلاً على قدر استطاعته، فمع ثبوت رؤية هلال العيد تقوم سيدة البيت بتجهيز طبيخ العيد وتنظيف وترتيب البيت بمساعدة بناتها، وكذلك تتأكد من أن ملابس رب الأسرة والأبناء والفتيات جاهزات ، وتضع حلاوة العيد في الأوعية الخاصة بها والورد في "الفازات"، والعطور أو ما كان يعرف قديمًا "اللوانطة" تضعها بالقرب من الحلويات؛ استعدادًا لاستقبال المهنئين بالعيد من الأهل والأقارب والجيران.