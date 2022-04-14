للمحافظة على سلامة الأطفال في المنزل.. الدفاع المدني ينصح بهذه الأشياء

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر لسلامة الأطفال: يجب عدم ترك مصادر الحريق في متناول الأطفال والتأكد من وقاية الأطفال من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز، وكذلك عدم تركهم لوحدهم في المسابح دون رقابة من الكبار، كما يجب إبعاد الأجهزة الكهربائية كالمكواة عنهم وإبعاد السكاكين والأدوات الحادة كذلك، وتأمين الموقد وإبعاد أسطوانة الغاز عن الأطفال، بالإضافة إلى تغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية وإبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال.