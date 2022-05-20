لماذا يدرس غير السعودي في "الثانوية التخصصية"؟ كاتب: الأولوية حق للمواطن

وينطلق نظام المسارات بشكل عام من فلسفة متجددة قائمة على توسيع الفرص ومشاركة الطالب فهي تعد الطالب لإكمال تعليمه بعد الثانوي، أيضًا تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل، فالطالب عبر فلسفة نظام المسارات قادر على ممارسة أكثر من دور يجعله شريكًا في صناعة المعرفة، وليس مجرد مستقبل ومستهلك لها، ووفق هذا النظام يستطيع الطالب أن يتماشى مع المتغيرات من حوله في القرن الحادي والعشرين، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.