لمن يتعذّر عليهم.. "الحجر الأسود الافتراضي" في مستشفى المؤسس بمكة

وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات العامة إبراهيم النجيدي، أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه واهتمام من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وذلك ضمن مشاركات الرئاسة للتواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع؛ للتعريف بالخدمات التي تقدّمها الدولة -رعاها الله- لقاصدي بيت الله الحرام، وبالأخص الذين يتعذر عليهم الوصول إليها أو مشاهدتها عن قرب مثل المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.