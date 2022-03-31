لمن يتعذّر عليهم.. "الحجر الأسود الافتراضي" في مستشفى المؤسس بمكة

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة المعارض والمتاحف- بالتعاون مع وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، مبادرة الحجر الأسود الافتراضي في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة.
وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات العامة إبراهيم النجيدي، أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه واهتمام من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وذلك ضمن مشاركات الرئاسة للتواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع؛ للتعريف بالخدمات التي تقدّمها الدولة -رعاها الله- لقاصدي بيت الله الحرام، وبالأخص الذين يتعذر عليهم الوصول إليها أو مشاهدتها عن قرب مثل المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته، أبان مدير عام المعارض الرقمية ريان المسعودي، أن هذه المبادرة مقدمة لمنسوبي المستشفى والمرضى المنوّمين بها؛ حيث لاقت المبادرة استحسان الجميع.