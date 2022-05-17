ليس البناء الذاتي.. "الزكاة والضريبة والجمارك": الدولة تتحمّل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

وأوضحت الهيئة في ردّها على عددٍ من المستفيدين الذين تساءلوا عن صحة ما تمّ تداوله بشأن استعادة ضريبة التصرفات العقارية للبناء الذاتي؛ "أنه لا يمكن الاسترداد، حيث إنه سيتمكّن المطورون العقاريون المرخصون (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة، ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة".