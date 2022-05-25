ليس شحن الألعاب فقط.. دليلك لاستخدامات بطاقات ريزر جولد

فري فاير:

من المعروف أن شحن جواهر فري فاير، هي الطريقة الأشهر لشحن الجواهر داخل اللعبة، ولكن بطاقات ريزر جولد تقدم هذه الخدمة أيضًا، ولمن لا يعرف؛ فلعبة فري فاير هي أول لعبة باتل رويال في العالم، وأقدمها؛ حيث صدرت اللعبة في عام 2017 وحصلت على لقب الأكثر تحميلًا على الجوال، وجائزة أفضل لعبة شعبية في تصويت جوجل لعام 2019.