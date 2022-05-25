ليس شحن الألعاب فقط.. دليلك لاستخدامات بطاقات ريزر جولد
مما لا شك فيه أن بطاقات ريزر جولد، تُعتبر واحدة من أشهر البطاقات الرقمية لعشاق الألعاب؛ لما تُقدمه عملات "ريزر" الافتراضية من مميزات متنوعة ومتعددة تُثري وتسهّل عليهم تجربة أي لعبة يمكن شراء العناصر الإضافية بها، أو شحنها من خلال رصيد محفظة ريزر.
في هذا المقال، سوف نتحدث معكم عن أهم استخدامات بطاقات ريزر جولد، وكيفية عمل نظام الهدايا الخاص بالشركة والذي يدعى ريزر سيلفر.. فهيا بنا نبدأ:
أولًا: ما هي بطاقة ريزر جولد؟
بطاقات "ريزر" تحتوي على عملة رقمية تسمى Gold، وكانت تُعرف سابقًا باسم Rixty Cards.. هذه العملة تُمَكّنك من شحن وشراء أكثر من 3000 لعبة أو تطبيق حول العالم، وكل هذا من مكان واحد؛ لذا فالبطاقة توفر عليك عناء البحث عن طريقة لشحن أو شراء كل لعبة أو تطبيق بمفرده، وتجمع لك كل شيء في مكان واحد.
ثانيًا: ما هو ريزر سيلفر؟
إذا سمعت عن "ريزر جولد"؛ فبالتأكيد سيأتي ذكر "ريزر سيلفر" معه.. وقد يسبب لك الأمر الحيرة، وقد تتساءل عن الفرق بينهما.. دعنا نوضح هذا الأمر بشكل بسيط لك.
"ريزر سيلفر" هي عملة مسؤولة عن نظام الهدايا الخاص ببطاقات "ريزر جولد"، حيث ستحصل على عملات السيلفر، كمكافأة عندما تنفق "عملات الجولد" في شحن الألعاب.. وإليك مثال ليكون الأمر أكثر وضوحًا:
إذا قمت بشحن حساب ريزر الخاص بك باستخدام بطاقات ريزر جولد (عملات الجولد)، وقمت باستخدام هذه العملات في شحن أحد الألعاب ولتكن "ببجي موبايل"؛ فعندما تتم العملية بنجاح، سوف يتم مكافأتك وإضافة عملات سيلفر إلى حسابك.
ثالثًا: ماذا أستطيع أن أفعل باستخدام عملات السيلفر؟
مع كل دولار تنفقه على عملات الجولد، تحصل أمامه على عملات سيلفر كهدية مجانية، وكلما أنفقت أكثر، تحصل على عملات سيلفر هدية أكثر وأكثر.. ولكن يبقى السؤال: في ماذا تستخدم عملات السيلفر التي حصلت عليها؟
عندما تجمع ما يكفي من عملات السيلفر؛ فبإمكانك إنفاقها على العديد من الهدايا المجانية التي تقدّمها لك شركة ريزر مثل:
1- معدات الألعاب الخاصة بشركة ريزر (كيبورد، ماوس، كرسي.. وغيرهم الكثير).
2- استبدالها ببطاقات شحن ريزر جولد مجانية.
3- استبدالها بتذاكر طيران وهدايا قيمة أخرى.
4- استبدالها ببطاقات شحن ألعاب مجانية مثل ببجي.
5- استخدام عملات السيلفر في المشاركة في السحوبات على الأجهزة الكبيرة التي تنشئها شركة ريزر بشكل دائم.
والعديد من الأشياء المميزة الأخرى، التي عليك اكتشافها بنفسك.
رابعًا: ما هي أهم الألعاب التي تقوم بطاقات ريزر جولد بشحنها؟
أهم الألعاب التي تقوم بطاقات ريزر جولد بشحنها هي:
ببجي موبايل:
شحن شدات ببجي موبايل من أشهر الخدمات التي تقدّمها بطاقات ريزر جولد، وتعتبر لعبة ببجي من أشهر ألعاب الباتل رويال في العالم في الوقت الحالي؛ حيث تعدت اللعبة أكثر من 500 مليون عملية تحميل على متجريْ أبل وجوجل. كما تُقدم بطاقات ريزر جولد العديد من الهدايا داخل لعبة ببجي للاعبين الذين قاموا بشحن الشدات من خلالها.
فري فاير:
من المعروف أن شحن جواهر فري فاير، هي الطريقة الأشهر لشحن الجواهر داخل اللعبة، ولكن بطاقات ريزر جولد تقدم هذه الخدمة أيضًا، ولمن لا يعرف؛ فلعبة فري فاير هي أول لعبة باتل رويال في العالم، وأقدمها؛ حيث صدرت اللعبة في عام 2017 وحصلت على لقب الأكثر تحميلًا على الجوال، وجائزة أفضل لعبة شعبية في تصويت جوجل لعام 2019.
ليس هذا فحسب؛ فقد أعددنا لكم قائمة بأهم وأشهر الألعاب ومتاجر الألعاب التي تقوم بطاقات ريزر جولد بشحنها بجانب ببجي وفري فاير:
1- بلايستيشن المتاجر التالية فقط: (الأمريكي، الإماراتي، الكويتي، البحريني، القطري، العماني).
2- لعبة ببجي نيو ستيت
3- لعبة جواكر
4- لعبة كول أوف ديوتي موبايل
5- لعبة موبايل ليجيندز
6- لعبة كروس فاير
7- لعبة NBA 2K22
8- إكس بوكس لايف (المتجر الأمريكي فقط)
9- بلايستيشن بلس المتاجر التالية فقط: (الأمريكي، الإماراتي، الكويتي، البحريني، القطري، العماني).
10- لعبة ماين كرافت
11- Nintendo eShop (المتجر الأمريكي فقط)
12- لعبة كونكر أونلاين
13- لعبة Silkroad أونلاين
14- لعبة S4 League
وآلاف الألعاب الأخرى
خامسًا: أهم التطبيقات التي تقوم بطاقات ريزر جولد بشحن رصيدها
كما أخبرناكم سابقًا، بطاقات ريزر جولد، لا تقوم بشحن الألعاب فقط؛ ولكنها أيضًا تقوم بشحن رصيد العديد من التطبيقات الهامة، مثل:
1- تطبيق شاهد VIP
2- تطبيق Tango
3- تطبيق Bigo Live
4- تطبيق Yalla Live