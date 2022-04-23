ليس في الطائف فقط.. شاهد أسوأ هجمات القرود حول العالم وكيف توقفها

وبحسب ما نقله التقرير، فإن القردة كانت تأخذ الكلاب، لا سيما الصغيرة منها، ثم تقوم بإلقائها من أماكن مرتفعة.

وفي جبل طارق التابع لبريطانيا، يحظر القانون إطعام القردة، ومن يخرق هذا النظام، يواجه دفع غرامة باهظة قدرها 4 آلاف جنيه إسترليني.