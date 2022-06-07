مأساة "وفاة طفلة المجاردة وأبيها".. "النمر" محذّراً: هذا ما يفعله الحزن

نبَّهَ استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ أن الحزن الشديد لوفاة شخصٍ عزيزٍ قد يسبّب جلطة القلب والوفاة المفاجئة في بعض الحالات.
وكتب "النمر"؛ تغريدة معلقاً فيها على خبر وفاة طفلة حزناً على فراق أبيها الذي تُوفي قبلها بساعاتٍ، قائلاً: "رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، الحزن الشديد لوفاة شخصٍ عزيزٍ قد يسبّب جلطة القلب والوفاة المفاجئة في بعض الحالات، حسب ظروفهم النفسية وهناك حالات سابقة مماثلة منشورة محلياً ودولياً".
وتداولت وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة بالمجاردة عن وفاة الطفلة "حلا" بعمر 11 عاماً؛ حزناً على فراق والدها الذي تُوفي قبلها بساعات، حيث فُوجئ أهلها بحدوث هبوطٍ بالدورة الدموية، ودخلت في حالة غيبوبة، وتوقف قلبها، ثم تُوفيت، وكان الفارق بين الوفاتين 5 ساعات، وتمّت الصلاة عليهما جميعاً وقبرهما جوار بعضهما بعضا.