مأساة "وفاة طفلة المجاردة وأبيها".. "النمر" محذّراً: هذا ما يفعله الحزن

وتداولت وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة بالمجاردة عن وفاة الطفلة "حلا" بعمر 11 عاماً؛ حزناً على فراق والدها الذي تُوفي قبلها بساعات، حيث فُوجئ أهلها بحدوث هبوطٍ بالدورة الدموية، ودخلت في حالة غيبوبة، وتوقف قلبها، ثم تُوفيت، وكان الفارق بين الوفاتين 5 ساعات، وتمّت الصلاة عليهما جميعاً وقبرهما جوار بعضهما بعضا.