مؤتمر التميز التشغيلي OPEX KSA ينطلق غدًا في الرياض

تنطلق غدًا، فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي، بحضور عدد من القياديين حول العالم، برعاية وزير البيئة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبتنظيم من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تحت شعار "رفع كفاءة تنفيذ العمليات بتوظيف الابتكار" في مدينة الرياض.
وينطلق الحدث بمشاركة عدة قطاعات حكومية وخاصة وأكثر من 50 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، يسلطون الضوء عبر عدة محاور رئيسية على التميز التشغيلي في المنشآت المنتجة للمياه ومنشآت الطاقة، والنقل واللوجستية، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكارات في التميز التشغيلي للمنشآت، ومناقشة سبل الاستثمار في الأبحاث والابتكار.
ويستعرض المؤتمر الذي تستمر جلساته حتى التاسع والعشرين من مارس الجاري، مجموعةً من التجارب الناجحة في التميز التشغيلي في عدد من القطاعات الحيوية.
ويستهدف تفعيل التحول الرقمي كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وخلق تعاون مشترك لإبراز فرص الإبداع والابتكار، وتسليط الضوء على منهجيات الاستخدام الأمثل للمعارف المتراكمة؛ فضلًا عن تعزيز الاستدامة المالية في القطاعات الخدمية والصناعية لضمان فعالية الأداء الاقتصادي.
وتُعقد على هامش المؤتمر، 4 ورش عمل، يمكن حضورها افتراضيًّا، إلى جانب الجلسات الرئيسة من خلال التسجيل في موقع المؤتمر من خلال الرابط:: https://bit.ly/3L7sMdX.