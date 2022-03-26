مؤتمر التميز التشغيلي OPEX KSA ينطلق غدًا في الرياض

وينطلق الحدث بمشاركة عدة قطاعات حكومية وخاصة وأكثر من 50 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، يسلطون الضوء عبر عدة محاور رئيسية على التميز التشغيلي في المنشآت المنتجة للمياه ومنشآت الطاقة، والنقل واللوجستية، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكارات في التميز التشغيلي للمنشآت، ومناقشة سبل الاستثمار في الأبحاث والابتكار.