مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعقد اجتماع مجلس الأمناء العشرين

ترأس الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومؤسسة العنود للاستثمار العشرين، الذي انعقد يوم الاثنين 28 مارس 2022م الموافق 25 شعبان 1443هـ في مقر المؤسسة بمدينة الرياض، بحضور كل من الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء المجلس الأمير خالد بن سعود بن محمد آل سعود، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وأمين عام المؤسسة وسكرتير المجلس الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.