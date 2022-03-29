مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعقد اجتماع مجلس الأمناء العشرين

ترأس الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومؤسسة العنود للاستثمار العشرين، الذي انعقد يوم الاثنين 28 مارس 2022م الموافق 25 شعبان 1443هـ في مقر المؤسسة بمدينة الرياض، بحضور كل من الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء المجلس الأمير خالد بن سعود بن محمد آل سعود، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وأمين عام المؤسسة وسكرتير المجلس الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.
وناقش المجلس بحضور الأمراء تقرير المراجع الخارجي للسنة المالية 2020-2021 وإنجازات العنود خلال 21 عاماً.
واستعرض المجلس عدداً من البرامج الجديدة المقرر إقامتها خلال السنة الحالية 2022 واستحضر الموازنة التقديرية لعام 2022 والأصول تحت التصفية، جاء بعد ذلك تدشين الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز افتتاح معرض العنود الدائم.
واطلع المجلس على إنجازات المؤسسة في الدعوية والتمكين، حيث حققت إدارة الدعوة والوصية خلال واحد وعشرين عاماً منذ التأسيس عدداً من المشاريع الخيرية، جاء أبرزها تنفيذ 325.000 سلة رمضانية، كما قدمت المؤسسة ما يقارب 8.740.000 عبوة ماء سقيا للصائمين، كما كفلت 50 داعية للدعوة إلى الله، وعملت على بناء 17 مسجداً وجامعاً حول المملكة، و30 مركز تحفيظ قرآن.
ونفذ المركز ما عدده 94 دورة علمية، إلى جانب عدد من الأعمال الخيرية.
وحققت مراكز التمكين أكثر من 200.000 ساعة تطوعية من خلال 425 نشاطاً تطوعياً لدى مركز العنود لتنمية الشباب "وارف"، كما نفذ مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن" 1.241 دورة تدريبية منذ التأسيس كان نتاجها 68.843 من المستفيدين.
وجاءت إنجازات مركز العنود الدولي للتدريب بالتعاون مع 397 مدرباً بواقع 13.657 مستفيداً.
وثمّن الأعضاء لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء وفريق عمله النجاحات الكبيرة؛ التي جعلت المؤسسة تقود ريادة القطاع الثالث.
جدير بالذكر أن المؤسسة تدير استثمارات وقفية قد تنامت خلال 20 عاماً بمعدل 400%، حققت الاستدامة المالية، في حين أعادت بناء العقل الخيري السعودي بإطلاق الزمالة الدولية للاقتصاد الاجتماعي والزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف والزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية.
وهذا العام سيتم تشغيل فندق ميركيور العنود وبناء جامع للأميرة العنود في أوغندا والاستثمار في فندق ثلاثة نجوم (ibis) مع مجموعة أكور الفندقية، وإطلاق الزمالة الأوربية العربية في الاتصال من أجل التنمية، وإطلاق مركز العنود للإدمان الرقمي.
واختتم المجلس أعماله بالدعاء للأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود التي خطت وصية الخير المستدام، وأمرت بتسخير ثلث إرثها لأعمال الخير، فكانت مؤسسة العنود خير ثمار لهذا الإرث.