مؤسسة تقنية معلومات سعودية تفوز بمناقصة برمجة موقع شركة صينية رائدة

استطاعت مؤسسة تقنية معلومات سعودية الفوز بمناقصة برمجة موقع شركة : Shenzhen Yeel Technology Co., Ltd الصينية الرائدة في مجال إضاءات Yeelight _LED والإنارة المكتبية والمنزلية
وعبر مدير المشروعات في أوامر الشبكة www.aait.sa عبدالرحمن سعد العتيبي عن سعادته بهذا المشروع، وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على مشروعات برمجية عدّة داخل المملكة وخارجها في مصر والعراق والبحرين والمغرب، ولكن أن تفوز بعقد في دولة عظمى ومصدرة للتقنية فهذا إنجاز وفخر بحد ذاته لنا في المؤسسة، وكذلك للمنشآت التقنية في المملكة، وهذه من الفرص الاستثمارية التي أتيحت لنا من خلال التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية الصين.
ويأتي ذلك من خلال نتاج العلاقات المتميزة بين البلدين، ونسعى إلى تحقيق أهدافنا الإستراتيجية بتوسيع قاعدة عملائنا داخليًا وخارجيًا، وهذا يأتي من ضمن عوائد دعم رؤية 2030 لقطاع تقنية المعلومات حيث يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة.
يُذكر، أن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا 30.8 %، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 والبالغة 18.66 مليار ريال (4.97 مليار دولار).