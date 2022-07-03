مؤسسة تقنية معلومات سعودية تفوز بمناقصة برمجة موقع شركة صينية رائدة

وعبر مدير المشروعات في أوامر الشبكة www.aait.sa عبدالرحمن سعد العتيبي عن سعادته بهذا المشروع، وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على مشروعات برمجية عدّة داخل المملكة وخارجها في مصر والعراق والبحرين والمغرب، ولكن أن تفوز بعقد في دولة عظمى ومصدرة للتقنية فهذا إنجاز وفخر بحد ذاته لنا في المؤسسة، وكذلك للمنشآت التقنية في المملكة، وهذه من الفرص الاستثمارية التي أتيحت لنا من خلال التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية الصين.