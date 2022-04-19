مؤسسة "حفظ النعمة".. أهداف تحظى باحترام كل أطياف المجتمع

ويحظى القطاع غير الربحي في المملكة باهتمام كبير كونه يأتي شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف استراتيجية لزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتطمح هذه المؤسسة في أن تُسهم في نشر الوعي، والمحافظة على النعم وخفض معدلات الفقد والهدر، بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الفقد والإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء.