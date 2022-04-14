ماجستير "سارة السلطان" توصي بتحفيز القطاع الخاص وتأكيد الهوية العمرانية لوسط الرياض

وأضاف أن الرسالة تأتي ضمن خطة بحثية وضعها القسم لتحفيز البحث العلمي في موضوعات تخدم توجهات الرؤية الوطنية 2030؛ مبينًا أن هناك ثلاثة برامج للدراسات العليا بقسم التخطيط العمراني يمكن للطالبات الالتحاق بها وهي: برنامج التخطيط العمراني، وبرنامج التصميم العمراني، وبرنامج التطوير العقاري.