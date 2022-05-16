ماذا تعرف عن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول والمنتهي بالتوظيف؟

ويبدأ المتدرب الدراسة بالمعهد بعد أن يستوفي شروط القبول التي أعدّت لتساعد على نجاحه في الدراسة، وهي الحصول على 70% في الشهادة الثانوية (علمي) و60% في القياس كحد أدنى و27 عامًا كحد أعلى للعمر، ومن ثم يوقع عقدًا مع إحدى الشركات الراعية التي تضمن له وظيفة فني في تخصصه الدراسي حال إكماله عامي التدريب وتخرجه بنجاح، بينما توفر له خلال عامي التدريب كل مميزات الفني الأساسية من راتب وتأمين طبي، ويتمتع المعهد بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية.