ماذا قالت "اعتزاز النفيعي" بعد فوزها بالمركز الثاني "عالميًا" بمسابقة الحساب العبقري

وأشارت النفيعي عبر قناة الإخبارية إلى أن "هناك أشخاصًا يسألونني ماذا يعني مسابقة الحساب الذهني وهو معني بالطرح والجمع في أسرع ممكن وشعوري كان جميلاً بعد الفوز بالمركز الثاني، وأصبحت ترند على السعودية لمدة يومين وهذا الشعور لا يوصف وتركيزي في المسابقة مهم جدًا وثقتي بنفسي كانت كبيرة جدًا.