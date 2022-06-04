ماذا قالت "اعتزاز النفيعي" بعد فوزها بالمركز الثاني "عالميًا" بمسابقة الحساب العبقري

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تحدثت الطالبة اعتزاز النفيعي في أول ظهور لها بعد فوزها بالمركز الثاني "عالميًا" بمسابقة الحساب العبقري بأنها تشكر كل من دعمها وشاركها الفرحة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت النفيعي عبر قناة الإخبارية إلى أن "هناك أشخاصًا يسألونني ماذا يعني مسابقة الحساب الذهني وهو معني بالطرح والجمع في أسرع ممكن وشعوري كان جميلاً بعد الفوز بالمركز الثاني، وأصبحت ترند على السعودية لمدة يومين وهذا الشعور لا يوصف وتركيزي في المسابقة مهم جدًا وثقتي بنفسي كانت كبيرة جدًا.
أضافت: وعن حركة اليد السريعة التي ظهرت في الفيديو تتمثل بأني أتخيل الرقم أثناء العملية الحسابية كما أشكر والديّ على تعبهما معي، والحمد لله على الفوز.