ماذا قالوا.. أبرز كلمات ملوك السعودية على مر العصور في ذكرى يوم التأسيس

تحتفل المملكة اليوم الثلاثاء في يوم التأسيس، حسب بيان الديوان الملكي الذي جاء فيه "بما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه الدولة السعودية الأولى، أمرنا أن " يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".

وهنا أبرز كلمات ملوك وحكام المملكة على مر العصور في ذكرى يوم التأسيس - بحسب كتاب يوم التاسيس -

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:

«لقد ملكتُ هذه البلاد التي هي تحت سلطتي بالله ثم بالشيمة العربية، وكل فرد من شعبي هو جندي وشرطي، وأنا أسر وإياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليهم ولا اتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم حسبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود:

«تولينا حكم المملكة العربية السعودية... معتزين بهذا الإرث المجيد الذي ورثناه كابرًا عن كابر، والذي أسس على تقوى الله وطاعته، دستوره القرآن الكريم، وعاده سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى أسسه نحن ماضون».

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود:

«إن إيمان هذا الشعب بالله، وتماسكه وتفانيه في خدمة وطنه والكفاح في سبيل استقلاله وحريته هو السبيل الذي أوصل هذا الشعب وهذا البلد الكريم إلى ما هو عليه الآن».

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود:

«استطاع الملك عبدالعزيز وبفضل الله أن يؤسس هذا الكيان الكبير، ليعيد له الأمن بمعايير يعز على الآخرين الوصول إليها، ويحقق لشعبه أفضل مستويات الحياة الإنسانية المرفهة والمستقرة، حتى أصبحت بلادنا مضرب الأمثال في العزة والكرامة والتقدم والازدهار».

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود:

«قامت الدولة السعودية الأولى منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام، وعلى منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة والاجتماع».

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود:

«إن بلادنا ولله الحمد شهدت منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز -يرحمه الله – نهضة حضارية شاملة، استهدفت الإنسان السعودي في عيشه وعمله وأمنه وصحته وتعليمه».

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:

"نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع :

«إن بلادنا ولله الحمد شهدت منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز - يرحمه الله – نهضة حضارية شاملة، استهدفت الإنسان السعودي في عيشه وعمله وأمنه وصحته وتعليمه».