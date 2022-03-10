ماذا يحدث عند لبس النظارات الشمسية المقلدة؟.. "الغذاء والدواء" تجيب وتحذّر

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من لبس النظارات الشمسية المقلدة، داعية إلى ضرورة الحرص على شرائها من الأماكن الموثوقة.
وأضافت الهيئة أن الله وهب حدقة العين القدرة على التكيف مع الضوء المحيط بها، تضيق عند التعرض لضوء الشمس لمنع دخوله للعينين، وتتوسع عند التواجد في مكان مظلم لتسمح بمرور الضوء بنسبة أعلى.
وأوضحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه عند استخدام نظارات الشمس المقلدة ورديئة الجودة، تتوسع حدقة العين مثلما تفعل في الظلام، وحينها تسمح بمرور قدر أكبر من أشعة الشمس بما فيها الأشعة فوق البنفسجية للعين؛ مما يسبب أضرارًا كبيرة لمرتديها.
وقالت الهيئة: لضمان سلامتك قم بشراء النظارات الشمسية من الموزعين المعتمدين مثل مراكز البصريات المرخصة من وزارة الصحة، وتجنب الشراء من نقاط توزيع غير معروفة أو مضمونة.