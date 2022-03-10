ماذا يحدث عند لبس النظارات الشمسية المقلدة؟.. "الغذاء والدواء" تجيب وتحذّر

وأضافت الهيئة أن الله وهب حدقة العين القدرة على التكيف مع الضوء المحيط بها، تضيق عند التعرض لضوء الشمس لمنع دخوله للعينين، وتتوسع عند التواجد في مكان مظلم لتسمح بمرور الضوء بنسبة أعلى.