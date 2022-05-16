ماذا يعني فوز "المنتخب السعودي" بجوائز "آيسف 2022"؟.. رؤية المملكة 2030 تحقق أهدافها

رؤية المملكة 2030

واليوم، وبعد الفوز العريض لمنتخب المبدعين السعودي في مجال البحث العلمي؛ نتذكر أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 التي انطلقت في 25 إبريل 2016 نحو تحقيق مستهدفات طموحة لاسيما في برنامج التحول الوطني المتعلق بالبحث العلمي والتعليم، الذي يشمل تحسين مستوى توظيف وتدريب وتطوير المعلمين، وتحسين بيئة التعلم لتحفيز الإبداع والابتكار، وتحسين المناهج وطرق التدريس، وتطوير قيم الطلاب ومهاراتهم الأساسية، وتثقيف الطلاب لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، مما أسهم في تقديم نماذج سعودية مشرفة تزاحم اليوم على منصات التتويج بما تملكه من القدرة على ابتكار، وتقديم حلول لمشكلات التنمية المستدامة التي تواجه العالم من أجل ازدهار الإنسانية، فقد حقق الطالب عبدالله الغامدي، من إدارة تعليم الشرقية، جائزتين في مجال الطاقة، والطالبة دانة العيثان من إدارة تعليم الأحساء جائزة في مجال الكيمياء، وحصلت الطالبة تهاني عادل من إدارة تعليم الشرقية على جائزة في مجال علم المواد، وحققت الطالبة ماريا الغامدي من إدارة تعليم الرياض جوائز في مجال الكيمياء، وحصل الطالب يوسف خوجة من إدارة تعليم جدة على جائزة في مجال الأنظمة المدمجة، كما فاز 3 طلاب سعوديين بمنح بالمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، إضافة إلى الحصول على مكافأة نقدية.