"مالك بالطويلة".. يكسب اهتمام مشاهدي "MBC" بـ”كبسولات" ثقافية وسياسية ممتعة

و"مالك الروقي" صحافي سعودي، تخرج من جامعة الملك سعود في تخصص الإعلام عام ٢٠١٤، عمل في الصحافة والإعلام قبل التخرج، وانتقل للعمل مع قناة "الإخبارية"، وغطى أحداث ثورة مصر عام ٢٠١١، وكان أول صحافي سعودي يغطي الأحداث في سوريا عام ٢٠١٢، بعد أن توجه إلى مدينة درعا لتغطية المعارك على الهواء مباشرة، وغطى أحداث صنعاء عام ٢٠١٢، ثم انتقل للعمل في قناة "إم بي سي" صحافيًا متنقلاً في الشؤون السياسية والاجتماعية، وأصبح مديرًا للأخبار في القناة داخل السعودية عام ٢٠١٤ وإلى الآن.