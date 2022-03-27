"مانع اليامي" يعفو عن قاتل ابنه: "المقتول ولدي والقاتل ولدي وأنا متنازل عنه سواء القتل عمداً أو خطأ"

وروى "آل راكه" كيف تبلّغ بخبر مقتل ولده في حديث لبرنامج "يا هلا" بقوله: "في إحدى الليالي أيقظوني من النوم لوجود مجموعة من رجال الأمن والشرطة عند باب المنزل، وعندما خرجت إليهم أخبروني بأن ابني مقتول، وقاتله هو ابن أخي، وعندما ذهبت برفقتهم إلى مقر الشرطة وجدت القاتل عند المحقق، وطلبت فوراً منهم إطلاق سراح قاتل ابني دون شرط، فالمقتول ولدي والقاتل ولدي، وأنا متنازل عنه سواء كان ما أقدم عليه من قتل عمداً أو خطأ".