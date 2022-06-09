"ماهية صعود الناتج المحلي السعودي وأسبابه".. 9 عوامل يكشفها "الجبيري"

وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن الناتج المحلي الإجمالي يعد من أهم المؤشرات ويعتبر مقياسًا أساسيًّا للمقارنات الدولية، ومعيارًا واسعًا للتقدم الاقتصادي؛ أي أنه "أقوى محدد اقتصادي مستخدم كمعيار للتنمية والتقدم في بلد ما"، كما أنه مقياس مهم يعكس مستوى المعيشة في المجمل، ومن المهم أن يصدر على أساس ربع سنوي حتى تتم ملاحظة المتغيرات ومن ثم مراجعتها بسرعة.