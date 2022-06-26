ما الفرق بين الأدوية غير الخاضعة للرقابة والمقيدة؟.. هيئة الغذاء تجيب

وأضافت أن الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة "المقيدة" تُصرف بوصفة طبية مقيدة معتمدة من قِبَل طبيب مرخص لعلاج بعض الأمراض والحالات مثل فرط الحركة ونوبات الصرع والآلام الحادة والأمراض النفسية، وقد تسبب إدمانًا نفسيًّا وجسديًّا عند إساءة استخدامها، ويخضع تصنيع هذه الأدوية وحيازتها وتداولها واستخدامها لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.