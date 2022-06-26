مبادرة خفض أسعار 20 سلعة غذائية.. "حماية المستهلك" تدعو الشركات للمشاركة

وبيّنت الجمعية أنها على ضوء هذه الدراسات، أطلقت مبادرة "منتجات صديق المستهلك" والتي تهدف إلى تخفيض 20 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح ما بين 10- 20% عن متوسط أسعار السوق، وتجاوبت خمسة شركات كبرى بفروعها التي تتجاوز 300 فرع حول المملكة مع الحملة التي أطلقتها الجمعية حيث شملت المبادرة كل المناطق الإدارية في المملكة.