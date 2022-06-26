مبادرة خفض أسعار 20 سلعة غذائية.. "حماية المستهلك" تدعو الشركات للمشاركة
دعت جمعية حماية المستهلك، اليوم، بقية الشركات للمشاركة في مبادرة #صديق_المستهلك لتحقيق التكاتف المجتمعي وتوفير بدائل أوفر للسلع الغذائية؛ حيث كانت قد أطلقت الجمعية المبادرة التي تهدف إلى تخفيض 20 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح ما بين 10- 20% عن متوسط أسعار السوق.
وقالت الجمعية في بيان: شهدت الأشهر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية، وسط تداول واسع من النشطاء على حسابات التواصل الاجتماعي؛ حيث راقبت جمعية حماية المستهلك منذ شهر نوفمبر للعام 2021 التغيرات السعرية لأسعار السلع الغذائية، وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للإحصاء والتي تعود تاريخياً إلى عام 2009م.
وأجرت جمعية حماية المستهلك العديد من الإحصائيات لدراسة الأوضاع وكيفية حماية المستهلك من تأثير ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وتأثر السوق المحلي السعودي، بما يحقق مصلحة المستهلك وحمايته في توفير البدائل المناسبة بأسعار مخفضة.
وبيّنت الجمعية أنها على ضوء هذه الدراسات، أطلقت مبادرة "منتجات صديق المستهلك" والتي تهدف إلى تخفيض 20 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح ما بين 10- 20% عن متوسط أسعار السوق، وتجاوبت خمسة شركات كبرى بفروعها التي تتجاوز 300 فرع حول المملكة مع الحملة التي أطلقتها الجمعية حيث شملت المبادرة كل المناطق الإدارية في المملكة.
وتابعت: تأتي هذه الحملة من الجمعية جزءًا من دورها الرئيسي في رعاية مصالح المستهلكين والعناية بشؤونهم، وذلك استشعارًا بأهمية اتخاذ إجراءات تدعم المستهلك في السلع الأساسية التي حرصت الجمعية على توفيرها وفق الاحتياج المرصود من المستهلكين.