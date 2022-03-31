مبادرة لتمكين مرضى مستشفى الزاهر بمكة من مشاهدة "الحجر الأسود" افتراضياً

حظي مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة كأول جهة حكومية في مكة المكرمة بتنفيذ مبادرة رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وكالة المعارض والمتاحف، بالتنسيق مع قسم التوعية الدينية بالمستشفى بعرض الحجر الأسود افتراضياً باستخدام تقنية VR الواقع المعزز الافتراضي.