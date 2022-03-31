مبادرة لتمكين مرضى مستشفى الزاهر بمكة من مشاهدة "الحجر الأسود" افتراضياً

حظي مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة كأول جهة حكومية في مكة المكرمة بتنفيذ مبادرة رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وكالة المعارض والمتاحف، بالتنسيق مع قسم التوعية الدينية بالمستشفى بعرض الحجر الأسود افتراضياً باستخدام تقنية VR الواقع المعزز الافتراضي.
وتمكّن عدد من المرضى المنومين بالأقسام الداخلية من الاطلاع على الحجر الأسود باستخدام تقنية VR الواقع المعزز الافتراضي.
من جانبه، عبّر المدير التنفيذي لمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عاهد عقيل عن شكره وامتنانه للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.