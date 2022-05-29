"متاهة المرايا" خداع بصري يختبر الإدراك الفطري لزوار "جدة التاريخية"

تمثّل "متاهة المرايا" في منطقة جدة التاريخية تجربة مشوقة وفريدة من نوعها، حيث تستقبل زوار موسم جدة بفنونها البصرية المشوقة التي تختبر حواس الزائر ونظره منذ لحظة دخوله للمتاهة حتى خروجه.
وتبدأ تجربة "متاهة المرايا"، وهي إحدى التجارب التفاعلية لمحبي روح المغامرة داخل منطقة جدة التاريخة بدخول الزائر إلى مبنى من المرايا يتوسط جدة التاريخية، ومن ثم التجول بداخلها والاستمتاع بفن الخداع البصري الناتج عنها.
وتقابل المتاهة من بداخلها أينما اتجه، وعليه وقتها أن يختبر قدرته على التركيز والتمييز للسير في ممرات آمنة تقوده إلى خط النهاية وتمكنه من الخروج فرحاً بالفوز.
وتعد "متاهة المرايا" مقصدًا ترفيهيًا لأفراد العائلة في منطقة جدة التاريخية تعتمد على سرعة البديهة لدى الصغار والكبار، وتوجيه أدوات الإدراك الفطرية للخروج من المتاهة، ويبلغ طول مسار المتاهه نحو 50 متراً وتحتوي على أكثر من 60 مرآة عاكسة وإضاءات ملونة، تزيد من صعوبة مسار الخروج؛ ليقضي الزائر وقتاً أطول في إيجاد المخارج.
وتتنوع فعاليات "جدة التاريخية" ما بين ألعاب ترفيهية شعبية وعروض مرئية وفنية، والعديد من العروض الثقافية المتنوعة التي يجد معها الزائر نفسه في تجربة فريدة بين التراث والثقافة والفنون الشعبية الأصيلة.