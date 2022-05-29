"متاهة المرايا" خداع بصري يختبر الإدراك الفطري لزوار "جدة التاريخية"

وتعد "متاهة المرايا" مقصدًا ترفيهيًا لأفراد العائلة في منطقة جدة التاريخية تعتمد على سرعة البديهة لدى الصغار والكبار، وتوجيه أدوات الإدراك الفطرية للخروج من المتاهة، ويبلغ طول مسار المتاهه نحو 50 متراً وتحتوي على أكثر من 60 مرآة عاكسة وإضاءات ملونة، تزيد من صعوبة مسار الخروج؛ ليقضي الزائر وقتاً أطول في إيجاد المخارج.