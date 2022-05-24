"متحدث العقاري": إيقاف الدعم في حال عدم إتمام المسكن منصوص عليه في العقد

في خضم الجدل الدائر بين المغردين على "تويتر"، ونظامية إيقاف الدعم العقاري لمن لم يكمل مسكنه، أوضح متحدث صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن إيقاف الدعم للبناء الذاتي منصوص عليه في العقد الموقَّع بين الصندوق والمستفيد، مشيرًا إلى أن توقُّف الدعم لمن لم يحصلوا على وثيقة إتمام البناء أو شهادة الإشغال مؤقتًا، ويعود بأثر رجعي.