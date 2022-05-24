"متحدث العقاري": إيقاف الدعم في حال عدم إتمام المسكن منصوص عليه في العقد

في خضم الجدل الدائر بين المغردين على "تويتر"، ونظامية إيقاف الدعم العقاري لمن لم يكمل مسكنه، أوضح متحدث صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن إيقاف الدعم للبناء الذاتي منصوص عليه في العقد الموقَّع بين الصندوق والمستفيد، مشيرًا إلى أن توقُّف الدعم لمن لم يحصلوا على وثيقة إتمام البناء أو شهادة الإشغال مؤقتًا، ويعود بأثر رجعي.
وقال متحدث الصندوق حمود العصيمي لـ"العربية": "القرار جاء للتشديد على التزام المستفيد من القرض العقاري المدعوم بإتمام البناء. وكما تعلم، شهادة الإشغال هي وثيقة تفيد بأن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء المسكن وأكمله وفق المعايير الفنية والهندسية".
وأكد: "في العقد الموقَّع بين الصندوق والمواطن نص على أن البناء يكتمل خلال ٣ سنوات، وعلى المستفيد أن يبدأ البناء خلال سنة، ويكتمل البناء خلال ٣ سنوات، ولا بد من تقديم شهادة الإشغال".
وردًّا على سؤال المذيع خالد مدخلي عن عدم كفاية السنوات الثلاث، خاصة مع ارتفاع مواد البناء، بما فيها الحديد، ومطالبة المستفيدين بمدة أطول، علق العصيمي قائلاً: "الصندوق أرسل رسائل تذكيرية قبل توقف الدعم. والتوقف هذا مؤقتًا لحين إحضار الشهادة".
وكان الصندوق قد أمطر هواتف المستفيدين قبل أشهر برسائل تحث على إحضار شهادة الإشغال لمن مضى على عقده ثلاث سنوات، مع مناشدات الكثيرين بتمديد المهلة لظروف سوق المقاولات والبناء، وما طرأ عليه من توقف وتعثر أيام جائحة كورونا وارتفاع الكلفة، سواء من المواد أو الأيادي العاملة، وتذبذب أسعار الحديد والأسمنت صعودًا ونزولاً.