"متحدِّث الموارد": صلاحية الوزير في فصل الموظف ليست مطلقة.. لهذه الأسباب

وقال: "عقوبات الجزاءات المنصوص عليها في النظام خمسة جزاءات: أولاً- الإنذار المكتوب، ثانيًا- الحسم من الراتب، ثالثًا- الحرمان من علاوة سنوية واحدة، رابعًا- عدم النظر في الترقية بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقها، وخامسًا وأخيرًا- الفصل من الخدمة".