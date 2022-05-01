متخصصة تغذية لـ"سبق": 5 خطوات لحماية أجسادنا من صدمة حلويات العيد

أوصت رئيسة قسم التغذية العلاجية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، عهد جداوي، بضرورة التحلي بالوعي والتركيز التام والتخطيط المحكم لوجبات وحلويات عيد الفطر الشهية، مشيرة إلى أن ذلك لا يتعارض مع الاستمتاع بها.
وقالت "عهد" في حديثها لـ"سبق": بعد نمط غذائي مختلف خلال شهر رمضان المبارك ومع الصيام، فإن الإفراط وعدم التحكّم في تناول الوجبات والمشروبات العالية بالسكريات والدهون خلال ٣ أيام العيد الأولى من الممكن أن تتسبب بصدمة لأجسامنا والتي تؤدي إلى سوء الهضم، اضطرابات معويّة، انتفاخات غير مريحة في البطن، اختلال في مستويات السكر في الجسم وخمول.
وسلطت الضوء على خطوات سهلة و بسيطة للتعامل مع وجبات العيد، بقولها: امضغوا الطعام جيداً ، استمتعوا في تناوله (ببطء) مما يساعدكم على التحكّم بالكميات المتناولة، وتوقفوا بمجرد الإحساس بالشبع .. (لا تصلوا لمرحلة التخمّة).
وأضافت متخصصة التغذية: لا تنسوا السلطة الخضراء (أو أي سلطة مفضلة)، وعليكم أن تكونوا معتدلين مع حلويات العيد، حيث ننصح بالتحضير المسبق لها بمكونات غذائية صحية، كما أن تناولها على شبع هو الأفضل حتى يتم التحكم في الكمية المتناولة منها.
وأردفت: بالنسبة لأطفالنا الصغار ، يجب أن نتجنّب تماماً تقديم الحلويات والأطعمة التي تحتوي على ألوان وصبغات صناعية ومنتجات معدّلة وراثياً وزيوت مهدرجة، وعلينا أن نكتفي بكميّات قليلة تقدّم ببهجة وفرحة لهم.
وأشارت إلى ضرورة شرب الماء خلال اليوم ومع الوجبات لتعويض الجفاف، عوضاً عن المشروبات العالية بالسكر.