متخصصة تغذية لـ"سبق": 5 خطوات لحماية أجسادنا من صدمة حلويات العيد

وأضافت متخصصة التغذية: لا تنسوا السلطة الخضراء (أو أي سلطة مفضلة)، وعليكم أن تكونوا معتدلين مع حلويات العيد، حيث ننصح بالتحضير المسبق لها بمكونات غذائية صحية، كما أن تناولها على شبع هو الأفضل حتى يتم التحكم في الكمية المتناولة منها.