متخصص في الموارد البشرية: عدم العدالة في بيئة العمل يؤثر على إنتاجية المنظمات الإدارية

أكد المتخصص في الموارد البشرية طايل العضياني، أنه من المهم مناقشة آثار التظلمات وعدم العدالة أو التمييز بين الموظفين في الإدارات المختلفة، لأنها تخلق بيئة سلبية تؤثر على إنتاجية المنظمات بشكل عام.