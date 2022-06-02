متخصص في الموارد البشرية: عدم العدالة في بيئة العمل يؤثر على إنتاجية المنظمات الإدارية

أكد المتخصص في الموارد البشرية طايل العضياني، أنه من المهم مناقشة آثار التظلمات وعدم العدالة أو التمييز بين الموظفين في الإدارات المختلفة، لأنها تخلق بيئة سلبية تؤثر على إنتاجية المنظمات بشكل عام.
جاء ذلك في ندوة متخصصة نظمتها الجمعية السعودية للموارد البشرية، برعاية وتنفيذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني التي ناقشت أهمية الصحة النفسية في بيئة العمل ودوره المهم في مصلحة الوظيفة والموظف.
وقال العضياني إن البيئة الإيجابية تنعكس على الأداء التنظيمي للمنظمة وعلى الحياة الكريمة للموظف، وكذلك لإعداد جيل واعٍ من مختصي الموارد البشرية لمعرفة حقوق كل من المنظمة والموظف مما يساههم في تحقيق العدالة لمصلحة الطرفين وتحقيق التميز المؤسسي.
وأضاف أن تعزيز مفاهيم الموارد البشرية الحديثة تسهم في تحقق عدالة المنظمة للمحافظة على بقاء الكفاءات البشرية وعدم التسرب الوظيفي.
وأضاف أن عدالة المنظمة تحقق أيضاً الأهداف الاستراتيجية، وتخلق وتعزز مفهوم بيئة عمل جاذبة في حالة الرغبة في استقطاب الكفاءات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص تصب في مصلحة الموظفين في المنظمة.