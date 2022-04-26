متسوِّل منذ عشرة أعوام في "حي البلد" بجدة.. يظهر في رمضان ويختفي في بقية الشهور

"سبق" رصدت هذا المتسول منذ أعوام عدة مع مجموعة متسولين في هذا الموقع، ورصدته مساء أمس وحده في الشارع وسط المتسوقين، ولم يبالِ بمن يصول ويجول حوله، وكان ممسكًا بكيس يجمع فيه الأموال.