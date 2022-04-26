متسوِّل منذ عشرة أعوام في "حي البلد" بجدة.. يظهر في رمضان ويختفي في بقية الشهور

منذ أكثر من عشرة أعوام وهذا المتسول من ذوي الإعاقة يستوطن هذا الموقع في شارع متقاطع مع شارع سوق الندى بمنطقة البلد بجدة التاريخية وسط الزحام، ولم ترقبه عين الرقابة حتى الآن. يظهر في رمضان، ويختفي في بقية الشهور.
"سبق" رصدت هذا المتسول منذ أعوام عدة مع مجموعة متسولين في هذا الموقع، ورصدته مساء أمس وحده في الشارع وسط المتسوقين، ولم يبالِ بمن يصول ويجول حوله، وكان ممسكًا بكيس يجمع فيه الأموال.
شهود عيان من المتسوقين أكدوا أن هذا المتسول يسيطر على الشارع بأكمله منذ بداية شهر رمضان، ولا يخاف شيئًا، ولديه شخص بين حين وآخر يراقبه، ثم يأتي لأخذ الكيس المملوء بالنقود، ويعطيه كيسًا آخر.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية لملاحقة المتسولين، والتوجيه الصادر بعدم إعطائهم، والإبلاغ عنهم، إلا أن هذا المتسول يثير التساؤل: أين الجهات الرقابية منه؟ ولماذا يبقى في هذا المكان؟!