محليات

مجانًا.. إتاحة تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم عبر "بلدي" حتى هذا الموعد

فيما تواصل "الأمانة" جهودها لرفع جودة الخدمات تسهيلًا على المواطنين
مجانًا.. إتاحة تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم عبر "بلدي" حتى هذا الموعد
أمانة العاصمة المقدسة
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

تقدم أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من "10 – 13 ذي الحجة"؛ حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محدّدة حتى تاريخ 1443/12/5هـ الموافق 2022/7/4م، بدون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها؛ حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تساهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

أمانة العاصمة المقدسة
موسم الحج
منصة بلدي
ذبح الأضاحي

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