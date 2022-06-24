مجانًا.. إتاحة تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم عبر "بلدي" حتى هذا الموعد

وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها؛ حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تساهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.