"مجتمع واحد" تنتهي من ترميم المنزل رقم 57 لها وتسلمه للمستفيدة "أم إبراهيم"

وتفصيلاً، تم إنجاز المهمة خلال وقت قياسي تمثل في 472 ساعة عمل تم خلالها ترميم البيت بالكامل وتجهيزه، وسط تفاني فريق العمل، يحركهم في ذلك أن "في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها"، فافعل الخير مهما استصغرته فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة.