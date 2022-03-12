محليات

مجرمون تم إعدامهم اليوم.. قتلوا رجال أمن وخطفوا وعذبوا واستهدفوا مباني أمنية وأثاروا الفوضى

اقترفوا السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح وتمويل العمليات الإرهابية
مجرمون تم إعدامهم اليوم.. قتلوا رجال أمن وخطفوا وعذبوا واستهدفوا مباني أمنية وأثاروا الفوضى
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تضمن بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم السبت, بشأن تنفيذ أحكام الإعدام ممن اعتنقوا الفكر الضال، والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى:

إدانة أسامة أحمد محمد الراجحي - يمني الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وإدانة كل من يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان ونواف بن شريف بن سمير العنزي - سعوديا الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذًا لأوامر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وإدانة هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة.

وإدانة خليل بن حسين بن يحيى الزهراني - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية.

وإدانة محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وإدانة معدي بن عيد بن مضحي العتيبي - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذًا لأوامر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وإدانة صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

وإدانة كل من حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشوذاني وإبراهيم أحمد علي بحري - يمنيو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.

وإدانة حسن بن محمد بن عبدالله الفرج - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب عدة مرات.

وزارة الداخلية
رجال الأمن
الفكر الضال
حكم القتل في 81 مداناً

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