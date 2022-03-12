مجرمون تم إعدامهم اليوم.. قتلوا رجال أمن وخطفوا وعذبوا واستهدفوا مباني أمنية وأثاروا الفوضى

وإدانة كل من يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان ونواف بن شريف بن سمير العنزي - سعوديا الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذًا لأوامر تنظيم "داعش" الإرهابي.