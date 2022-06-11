مجلس الصحة الخليجي: لا ضرر من تناول الفاكهة بعد الوجبات

وقال المجلس إن هناك اعتقادًا بأن تناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة، مضر، وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يوجد فرق بين تناول الفاكهة قبل أو بعد الوجبات، فالجهاز الهضمي قادر على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بسهولة.