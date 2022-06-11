مجلس الصحة الخليجي: لا ضرر من تناول الفاكهة بعد الوجبات

كشف مجلس الصحة الخليجي في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر سلسلته التوعوية "إشاعة الأسبوع"، حقيقة الفكر السائد لدى الكثير من الناس بأن تناول الفاكهة بعد الوجبات ضار.
وقال المجلس إن هناك اعتقادًا بأن تناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة، مضر، وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يوجد فرق بين تناول الفاكهة قبل أو بعد الوجبات، فالجهاز الهضمي قادر على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بسهولة.
وشدد مجلس الصحة الخليجي في رسالته على أن تناول الفاكهة في أي وقت مهم، وأنه يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسمنة، بالإضافة إلى أن الفواكه مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم؛ لذلك تناولوا الفاكهة في أي وقت تفضلونه.