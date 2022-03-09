مجلس الضمان الصحي ينظم "كونكتاثون" لتسهيل الربط عبر "نفيس"

ويسعى المجلس من خلال فعالية كونكتاثون التي يحتضنها في مقره إلى رفع درجة جودة وكفاءة الخدمات والتعاملات في قطاع التأمين الصحي، والإسهام في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه أصحاب العلاقة التأمينية، إلى جانب تعريفهم بآلية الربط بـ"نفيس"، وتسهيل إتمامها بكل يسر بواسطة حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع جودة وكفاءة القطاع الصحي.