مجمع الملك سلمان يطلق مشروع اختبار كفاية اللغة العربية





من جانبه نوه الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي لرئيس مجلس الأمناء، دعمه ومساندته، مبينًا أن المشروع يرتبط بأهداف المجمع الرئيسة كما جاءت في تنظيمه. وينطلق المشروع في مرحلته الأولى عبر تعاون وثيق مع جهة مرجعية نوعية؛ وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب بما تمثّله من قيمة في هذا المجال، وسوف تتصاعد أعمال هذا المشروع متواكبةً مع أعمال المجمع الأخرى لتشكل وحدة نوعية في خدمة القياسات والاختبارات اللغوية التي ستعلن تباعًا.