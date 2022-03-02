"مجموعة العجيمي" تستحوذ على شركة "الفنيون السعوديون للاستشارات الهندسية"

وقعَّت مجموعة محمد العجيمي يوم الأحد الماضي عقد استحواذ على شركة الفنيون السعوديون للاستشارات الهندسية.

وقال المهندس سالم بن محمد العجيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن توقيع عقد الاستحواذ يأتي انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي للمجموعة لتوسيع أنشطتها وتنمية أعمالها داخل المملكة، كما أنه يُعد إضافة ورافدًا لتعزيز أعمال مجموعة العجيمي ورفع كفاءتها التشغيلية دعمًا لخططها وتطلعاتها المستقبلية في تحقيق معدلات نمو تواكب رؤية المملكة 2030.

ولفت المهندس "العجيمي" إلى أن شركة الفنيون السعوديون للاستشارات الهندسية "ساتيك"، تعد من الشركات الرائدة في مجال التصاميم الهندسية وإدارة المشروعات، وتتمتع بخبرة طويلة في توفير الموارد البشرية الهندسية بعقود طويلة الأمد لكبرى الشركات في المملكة، وقد نفذت "ساتيك" ما يزيد على 550 مشروع استشاري هندسي في مجالات متعددة لعملاء من القطاعين العام والخاص، وذلك منذ العام 1982 اكتسبت الشركة من خلالها خبرات وسمعة متميزة في المجال، وتتوزع فروعها على المنطقة الشرقية والرياض وجدة.

وتعد مجموعة محمد العجيمي من المجموعات المرموقة في المملكة، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد لسنوات طويلة نظير المشروعات المتميزة التي نفذتها في مختلف قطاعات الأعمال، وقد أسهم التزام المجموعة بأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية في تنفيذ مشروعات نوعية لأهم الشركات الوطنية على رأسها أرامكو السعودية وشركة الكهرباء السعودية وشركة الاتصالات السعودية بكفاءة وجودة عالية.