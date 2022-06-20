مجموعة "سليمان الحبيب" تشارك في القمة السنوية لطب العناية الحرجة بدبي

جدير بالذكر أن أقسام الطوارئ بمستشفيات سليمان الحبيب، تعمل بالنظام الرقمي المتكامل، وتطبيق نظام طب الاتصال عن بُعد من خلال شبكة مغلقة للربط بين مركز العمليات الطبية لأقسام الطوارئ وكامل أسطول الإسعافات؛ لربط كابينة الإسعاف مع هذا المركز بالصوت والصورة ونقل كامل معلومات المريض من علامات حيوية، وتخطيط للقلب لاستشاري طب الطوارئ، واتخاذ القرار الطبي والبدء بتنفيذه مع الفريق الطبي قبل وصول المريض، ويعد هذا أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نظام تتبع كامل لسيارات الإسعاف ومزودة بأحدث سرير إلكتروني لنقل المرضى يضمن الثبات والسلامة أثناء إسعاف المريض.