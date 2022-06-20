مجموعة "سليمان الحبيب" تشارك في القمة السنوية لطب العناية الحرجة بدبي

شاركت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في فعاليات القمة السنوية لطب العناية الحرجة بدبي، والتي عُقدت بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم يومي 16- 17 يونيو 2022م الجاري، لمناقشة المستجدات في طب العناية الحرجة، في ضوء التطورات البحثية والتقنيات المتسارعة، التي يشهدها التخصص بمختلف أقسامه مثل: (العناية المركزة، الطوارئ، العناية القلبية والتخدير).
وتُعد هذه القمة أكبر تجمع دولي سنوي لمناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالعناية الحرجة بمختلف تخصصاتها؛ حيث ركزت على الحلول الذكية وأحدث التقنيات المتبعة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وألقى الدكتور سعد الشهراني استشاري طب الطوارئ المدير الطبي المساعد لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر -خلال مشاركته- محاضرةً استعرض خلالها خدمة "مراقبة المرضى عن بُعد وأثرها على سلامة المرضى"، عبر برنامج المراقبة عن بُعد، والإنذار الذكي لمرضى العمليات الجراحية عبر أحدث التقنيات "RACE"، والتي طبقها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، كأول منشأة طبية خاصة في المنطقة الشرقية توظف هذه التقنية، التي تمكّن من مراقبة حالة المرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة؛ تحقيقًا لأعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية.
وتَطرق الدكتور الشهراني إلى الدور الأبرز لهذه التقنية في تقليل احتمالية حدوث الآثار العكسية والتقليل من نسبة حاجة دخول المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية للعناية المركزة؛ بحيث يتم تطبيق هذه التقنية ومراقبة الحالة الصحية للمريض من خلال التتبع اللحظي للعلامات الحيوية، عبر الاتصال الذكي مع الفريق الطبي في مركز القيادة والتحكم للعناية المركزة، وعند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- يقوم فريق الاستجابة السريع بالتدخل على الفور لاتخاذ اللازم.
جدير بالذكر أن أقسام الطوارئ بمستشفيات سليمان الحبيب، تعمل بالنظام الرقمي المتكامل، وتطبيق نظام طب الاتصال عن بُعد من خلال شبكة مغلقة للربط بين مركز العمليات الطبية لأقسام الطوارئ وكامل أسطول الإسعافات؛ لربط كابينة الإسعاف مع هذا المركز بالصوت والصورة ونقل كامل معلومات المريض من علامات حيوية، وتخطيط للقلب لاستشاري طب الطوارئ، واتخاذ القرار الطبي والبدء بتنفيذه مع الفريق الطبي قبل وصول المريض، ويعد هذا أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نظام تتبع كامل لسيارات الإسعاف ومزودة بأحدث سرير إلكتروني لنقل المرضى يضمن الثبات والسلامة أثناء إسعاف المريض.
وكانت المجموعة قد أطلقت في وقت سابق برنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد "نبض"، وخدمة فريق الاستجابة السريعة (RRT)، التي يقوم عليها فريق طبي متقدم لإسعاف الكبار والأطفال، ومكون من أطباء متخصصين في طب الطوارئ.