مجموعة عجلان وإخوانه القابضة توقع اتفاقية مشروع مشترك مع "بي بريك"

ونشهد اليوم تطوراً في مستوى الاهتمام بين الأفراد في المجتمع السعودي في الاستثمار الدولي وفي فئات أصول جديدة، لذلك ستسعى المجموعة إلى تمكين الأفراد بالاستثمار بأي أصل يرغبون به، بما في ذلك فئات الأصول التي يقتصر ملكيتها حاليا إلى الشركات الاستثمارية.