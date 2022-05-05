محافظة الطائف.. تعرف على 6 ملامح لتطوير البوابة الشرقية لمكة المكرمة

ويتمتع كيان "هيئة تطوير محافظة الطائف" بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يمكنها من تحقيق أهداف القيادة، وتحقيق الرفاه لسكان المدن التي تقع ضمن نطاقها الإشرافي "الطائف، والخرمة، ورنية، وتربة، والمويه"، ومن بين أبرز الملامح والمهام الموكلة إليها:

1- تنسيق الجهود التنموية:

حيث ستعمل "الهيئة" على تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية في التنمية في المنطقة لضمان رفع كفاءة الأداء الحكومي.