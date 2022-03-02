"محافظ شقراء" يتفقّد مشروع ازدواج طريق المجمعة ويوجّه بسرعة الإنجاز

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بجولة تفقدية لمشروع ازدواج طريق شقراء المجمعة.

رافق البواردي في الجولة، رئيس مكتب الإشراف لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض عبدالله محمد الشمسان، ومندوب الاستشاري مكتب عبدالله بن جمعان المهندس عاصم فرحات، ومندوب المقاول لشركه الأومير للمقاولات المهندس أحمد جمعة.

وفي بداية الجولة تمّ الوقوف على أعمال السفلتة بالمشروع ، والانتقال إلى موقع تنفيذ الجسر الأول قبل مدخل مركز أشيقر وتفقد سير الأعمال فيه.

ثم توجّه محافظ شقراء إلى الموقع الثاني جسر تقاطع طريق شقراء القصيم (المستوي)، مع طريق المجمعة الجديد، ثم الجسر الثالث في بداية المشروع بالقرب من متنزه الرايغة البري.

وفي نهاية الجولة وجّه محافظ شقراء كلاً من الاستشاري والمقاول بسرعة تحسين التقاطعات على المشروع، ومنها تقاطع الإسكان، وتقاطع طريق الريمة، كما أكّد على سرعة إنجاز العمل بالمشروع وفق المواصفات الفنية المتبعة، مشدداً على الاهتمام بتكثيف وسائل السلامة.