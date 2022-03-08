"محافظ ينبع" يستقبل القنصل الياباني بجدة لاستعراض التطور الصناعي والسياحي بالمحافظة

ناقش محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي مع القنصل العام الياباني بجدة إيزورو شيمورا، عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء استعراض التطور الصناعي والسياحي بالمحافظة والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في كل المجالات، وما تحظى به من موارد سياحية متمثلة في عدد من رحلات الكروز التي تحمل على متنها عددًا من السياح من مختلف الجنسيات؛ في ظل ما يشهده القطاع السياحي بالمملكة.

واستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، القنصل العام الياباني بجدة إيزورو شيمورا؛ حيث جرى خلال اللقاء عرض الإمكانيات التي تمتلكها بيئة ينبع الصناعية الاستثمارية، وما تتميز به من تجهيزات وخدمات متطورة وبنية تحتية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الممكنة بين الطرفين.

من جهته عبّر القنصل العام في ختام زيارته، عن سعادته بالزيارة للهيئة الملكية بينبع، ووجّه شكره لكل المسؤولين؛ لما وجده من حُسن الاستقبال والضيافة.