محاكمة إيلون ماسك لاستغلاله اسم السعودية في تغريدة للاحتيال على المستثمرين

وقال "ماسك" في تغريدة سابقة: إنه كان في ذلك الوقت يُجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وإنه واثق من نتيجة هذه المفاوضات؛ لكن لم يتم الإعلان عن أي صفقة على الإطلاق.